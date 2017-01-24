Убийство в Хабаровске: мужчина с психическим расстройством убил двух женщин и двух маленьких детей, а затем поджог их дом, чтобы скрыть преступление

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Дмитрий Дзен
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Убийство в Хабаровске: мужчина с психическим расстройством убил двух женщин и двух маленьких детей, а затем поджог их дом, чтобы скрыть преступление

Жестокое убийство произошло в Хабаровске. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек, в том числе двух маленьких детей. Личность предполагаемого убийцы уже установлена, и в настоящее время идет розыск преступника.

Преступление произошло в частном одноэтажном жилом доме в Хабаровске. Пожарные прибыли на вызов о возгорании дома, однако после ликвидации огня на месте происшествия обнаружили четыре трупа. На телах двоих из них были найдены признаки насильственной смерти.

Вскоре полиция установила, что погибшими оказались две женщины – пожилая пенсионерка и ее 34-летняя дочь, а также двое маленьких детей женщины. Малышам было один и три года соответственно.

По основной версии следователей, преступник расправился со своими жертвами, а затем совершил поджог дома, чтобы скрыть следы преступления. При этом тело одной из жертв было обнаружено не в самом доме, а рядом с ним.

Известно, что все погибшие проживали в сгоревшем доме. А подозреваемым в убийстве и поджоге является сожитель погибшей женщины. Следователи установили, что подозреваемый страдал серьезными психиатрическими расстройствами. В настоящее время мотив преступления не установлен, а правоохранители в оперативном режиме пытаются выйти на след убийцы.

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