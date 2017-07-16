Убийство в Хургаде было совершено в прошлую субботу. В результате нападения погибло две туристки из Германии и еще четверо получили ранения. Администрация города приняла решение закрыть общественный пляж около места происшествия.

Стало известно, что общественный пляж в египетском городе Хургада, около которого на днях произошло убийство туристов, был закрыт. Такое решение было принято администрацией этого населенного пункта. Сообщается, что он будет закрыт до неопределенного времени, здесь планируется переоборудование, которое будет удовлетворять нормы и меры безопасности. Ожидается, что на пляже появятся оборудованные входы, заграждения, которые предотвратят проникание на данное место отдыха посторонним лицам.

Напомним, 14 июля произошло нападение преступника, вооруженного ножом, на туристов. Жертвами нападающего стали жители Германии, Армении и Чехии., две женщины погибли. Местными правоохранительными органами был совершен арест убийцы. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Еще одно разбойное нападение на туристов произошло в Абхазии. На мужчин, возвращающихся с рыбалки, напали неизвестные вооруженные лица. Они потребовали от приезжих деньги, один из мужчин оказал сопротивление, он получил удар ножом в область груди. Алексей Кабанов скончался в больнице. Один из нападающих задержан, другой находится в розыске. Следствие пока не разглашает их фамилии.