Убит турист в Турции: МИД Беларуси будет расследовать убийство своего гражданина в Турции

МИД Беларуси будет тщательно следить за расследованием убийства гражданина своей страны в Турции. Дипломаты находятся в тесной связи с турецкими коллегами, два государства попытаются понять, что заставило юношу-официанта убить туриста. Также решаются вопросы о транспортировке погибшего на родину, его вскрытии, ряде других формальностей.

Посольства двух стран, Беларуси и Турции, занимаются инцидентом, который имел место быть в эту субботу в одном из отелей Турции. Во время драки 17-летний официант-турок убил ножом отдыхающего, гражданина Беларуси. От полученных травм мужчина скончался. Помимо расследования дела сейчас стоит вопрос о транспортировке на родину тела убитого. Следствие пока не раскрывает подробностей трагедии, случившейся в городе-порту Мармарис в поселке Турунч. Вероятно, юноша не хотел пускать туриста в бар, который к тому времени уже закрылся. Парень не стал скрываться от властей и сдался жандармерии. По словам родственника погибшего, Виктор Х. отправился в бар выпить пива в 22.30, а не в 23.00, но в это время официанты и бармены уже сами выпивали, они не обслужили клиента и разговаривали с ним по-хамски.

Ранее СМИ писали о подобном случае, который произошел в Турции 7 сентября: в Анталии туриста из Перми обнаружили на дереве с петлей на шее и со следами от шокера. Одна из версий – самоубийство на отдыхе в чужой земле, но турецкое следствие думает, что речь идет об убийстве: пермяка пытали электричеством. Брат убитого рассказал об очень неприятном факте: тело переправляли в специальном контейнере за счет их семьи, а не страны, в которой погиб турист.