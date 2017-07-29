Юрий Власко скончался в ночь на 29 июля. Выдающийся 20-летний бурятский спортсмен был убит в Прибайкальском районе. Убийца нанес ему ножевое ранение в область сердца. По предварительной информации полиции, на берегу озера Байкал произошла массовая потасовка.

Стало известно о кончине известно спортсмена Бурятии. В правоохранительных органах заявили о смерти Юрия Власко, который является мастером спорта международного класса вольной борьбы, а также двухкратным чемпионом европейского юниорского Первенства. Трагедия произошла на берегу озера Байкал. Ранее боец отправился вместе с гостями юниорского турнира в населенный пункт Горячинск, находящийся в Прибайкальском районе. Целью поездки стало желание показать красоту родного края приезжим. Необходимо отметить, что международные соревнования состоялись в Улан-Удэ двумя днями ранее.

По предварительной информации полиции, на берегу озера произошла массовая потасовка, в результате которой спортсмен получил ножевое ранение в область сердца. Причину драки, а также все обстоятельства случившегося продолжают выяснять правоохранительные органы.

Поклонники бойца на его странице в социальной сети оставляют памятные комментарии. Напомним, спортсмен занимался у Федора Махутова, который является знаменитым тренером Бурятии. Его весовая категория, с которой Власко выступал на соревнованиях, составляет до 96 кг.