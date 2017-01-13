Ульяна Лобанова, перегородившая путь скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, может оказаться за решеткой

Ульяна Лобанова из Петропавловска-Камчатского может оказаться за решеткой. Женщина, которая вместе со своим приятелем блокировала проезд для скорой помощи, скорее всего, отделается административным штрафом, однако пользователи Сети требуют для нее реального срока.

На днях в Петропавловске-Камчатском произошло резонансное событие. Бригада скорой помощи выехала на вызов – местный житель, молодой парень, пожаловался на плохое самочувствие. Медики прибыли к месту происшествия за три минуты, однако непосредственно к дому добирались еще десять минут. Причиной тому стали хулиганские действия двух автомобилистов – мужчины и женщины, которые перегородили дорогу скорой.

В итоге, парень, к которому спешили медики, скончался, а этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. СМИ установили личность женщины, которая преградила путь скорой. Ею оказалась некая Ульяна Лобанова. Накануне она удалила все аккаунты из социальных сетей.

Тем временем, в Сети распространяется петиция с требованием назначить Лобановой и ее приятелю более жесткое наказание. Непосредственно автоледи автор петиции требует назначить реальный срок, а ее пассажиру, как соучастнику – наказание, не ограничивающееся мизерным штрафом.

На данный момент автоледи грозит штраф в размере 500 рублей, а также лишение водительских прав на неопределенный срок. Пользователи социальных сетей считают такое наказание для человека, который фактически не позволил медикам спасти жизнь парня, просто смехотворным. А количество подписавших петицию граждан уже достигло 9 тысяч человек, причем количество участников растет с каждой минутой.