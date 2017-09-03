Умар Джабраилов, открывший стрельбу в одном из столичных отелей, дал подробные комментарии произошедшего. Мужчина заявил, что у него произошел нервный срыв на почве переживаний, также сказалась полученная во время войны контузия. Задержанный уверяет, что при обыске в номере отеля не было найдено ничего запрещенного.

Бывший сенатор, успешный бизнесмен и участник боевых действий Умар Джабраилов прокомментировал свои хулиганские действия, которые он совершил в номере столичного отеля Four Seasons. Мужчина заявляет, что во время совершения этих действий, он не полностью отдавал себе отчет в происходящем, а также ссылается на проблемы с нервной системой. По его словам, он пережил нервный срыв, в результате чего не сдержался и дважды выстрелил в потолок. Кроме того, Джабраилов заявил, что на его действиях сказалась и контузия, полученная им во время участия в боевых действиях.

«Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок. Я участник боевых действий, я офицер запаса, в Чечне воевал когда-то во время режима КТО. И, видимо, это сработало», — сказал мужчина.

Он также уточнил, что после того, как осознал, что произошло, разрядил всю обойму пистолета, отложил оружие в сторону и стал терпеливо ждать приезда полицейских. Вскоре именно это и произошло – мужчина была задержан.

По его словам, правоохранители провели его допрос на следующий день, а также собрали экспертную группу, поисковую собаку, понятых и направились на место преступления. При этом, как отметил задержанный, в ходе поисков ничего криминального в отеле обнаружено не было. Джабраилов добавил, что готов понести ответственность, согласно мере совершенных им действий.