Умер Алексей Трушин: причиной смерти создателя «World Class» стала тяжелая болезнь

На днях стала известная печальная новость о кончине Алексея Тушина, который является основателем сети спортивных клубов, получивших название «World Class».

Известие о смерти своего создателя сообщили в администрации фирмы. Необходимо отметить, что нижегородская спортивная сеть является самой крупной сетью города. Мужчине было 54 года, он был в самом расцвете сил, активный и бодрый, всегда в прекрасном настроении. Так его характеризовали товарищи и сотрудники.

Смерть мужчины наступила 9 марта, конкретные причины не разглашаются, но отмечается, что всему виной стало тяжелая болезнь, с которой житель Нижнего Новгорода боролся продолжительное время. Позавчера прощание с Трушиным состоялось в одном из клубов. Попрощаться с мужчиной пришло большое количество человек, в холле расположили его снимок, у которого после мероприятия стояло много цветов. Ранее администрация и семья мужчины обратилась к людям с просьбой, не приносить с собой венки и искусственные цветы. Похоронили Трушина 11 марта, что касается места захоронения, о нем не разглашают.

Необходимо отметить, что по причине траура, 10 марта фитнес-центр, «Пушкинский» закрыл свои двери для посетителей клуба.