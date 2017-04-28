Умер бывший украинский депутат Лев Миримский

Лев Миримский, который является депутатом 3-х созывов ВР Украины от Крыма, скоропостижно скончался. Мужчине было 57 лет. Что касается подробности его смерти, эту информацию родные бизнесмена не разглашают.

Стало известно о смерти бывшего главы партии «Союз», предпринимателя, а также депутата 3-х созывов ВР от Крыма Льва Миримского. Мужчине было 57 лет, что стало причиной его кончины, об этом его родственники пока не разглашают. Ранее бизнесмен перенес два инсульта.

По информации некоторых источников, смерть наступила в Киеве. Так, бывшему украинскому депутату стало плохо и его не успели госпитализировать в медицинское учреждение. Похороны Миримского планируются в столице Украины.

Последнюю запись на своей странице в Фейсбук бывший депутат сделал 3 апреля.

Напомним, политик родом из Симферополя. В этом городе он обучался в филиале Московского университета на экономиста. В 2001 году он принимает решение окончить Национальную академию госуправления при украинском главе, он стал магистром госуправления. В конце 90-х политик стал основателем партии «Союз», а через несколько лет являлся депутатом ВР АРК. После референдума, по итогам которого, Крым вернулся в состав РФ, Миримский переезжает в столицу Украины, здесь он занимается предпринимательской деятельностью. Стоит отметить, еще при правлении Януковича, политик перевел весь свой бизнес в Киев.