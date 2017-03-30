Умер легендарный отечественный журналист Юрий Выборнов

Ушел из жизни Юрий Выборнов, который является легендой отечественной журналистики. Знаменитому мужчине было 70 лет. Эту печальную новость рассказал его наследник Константин, который также как и его отец любит спорт. Он является спортивным комментатором.

«Скончался папа…Попрощаться с ним можно будет 1 апреля в 12:00. Мероприятие намечено в Первом Градском медицинском учреждении», — сообщил сын умершего.

Стоит отметить, что журналист международник на протяжении длительного времени работал на «Первом канале». Около 40 лет назад он жил в Италии, где работал корреспондентом Гостелерадио. Стало известно, что перед смертью мужчина серьезно болел.

«Он ярко рассказывал о народных традициях стран Европы. Немного позже в репортажах говорил о Ближнем Востоке, а далее об Израиле и Палестине, а именно о противостоянии этих стран. Он был известен зрителям «Время», «Международная панорама»», — указывается в тексте, посвященном российским телеканалом Юрию Викторовичу.

Алексей Венедиктов, занимающий должность главного редактора «Эхо Москвы» заявил, что своим подчиненным советовал прослушивать записи журналиста, для построения красивых фраз. Мужчина признался, что не был лично знаком с умершим, но всегда говорил о том, что он его учитель. Многие отмечают, что журналист умело, нехарактерно для телевидения в советское время, строил фразы, подбирал яркие слова. В одном из интервью мужчина утверждал, что на сегодняшний день для журналистов появились неограниченные возможности и свобода, но мало кто может пользоваться ими умело.