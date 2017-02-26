Умер Людвиг Фаддеев: причиной смерти стала продолжительная болезнь

Умер Людвиг Фаддеев, ему было 82 года. Мужчина является одним из создателей современной математической физики. Причиной его смерти является продолжительная болезнь.

Выдающийся ученый из РФ являлся академиком РАН, занимал должность секретаря Отделения математических наук. Несмотря на сложные отношения в международном политическом обществе, летом прошлого года учредили медаль имени российского физика-теоретика. Необходимо отметить, что это было признано необычным случаем в мировой науке. Данная идея последовала от Европейского общества. Стоит также уточнить, что впервые престижная премия носит имя ученого РФ.

Фаддеев являлся почетным гражданином российского города Питера. В конце 80-х он был президентом Международного математического союза. Ученого наградили премией Шао, которая является одной из самых престижных в мире. Награда была присуждена мужчине благодаря его важному вкладу в науку, а именно в направлении физики. Имеется в его арсенале еще одна награда – Большая золотая медаль им.Ломоносова. Это считается самой высшей наградой РАН. За всю научную деятельность Людвиг Фаддеев написал более 200 трудов, а также пять монографий.