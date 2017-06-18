Олег Грищенко скончался на днях. Смерть российского депутата произошла после продолжительной болезни. Прощание с политиком состоится в понедельник 19 июня в Саратове, в городе где он вырос и начинал свою карьеру, — информирует российское агентство «ТАСС».

Недавно стало известно о кончине Олега Грищенко, который был депутатом Госдумы от Саратовской области. Политику было 50 лет, причиной его смерти является продолжительное заболевание. Траурная церемония запланирована на 19 июня, она состоится в его родном городе Саратове. Об этом проинформировал источник в областном правительстве.

Гражданская панихида намечена на 18 июня, поэтому каждый желающий сможет посетить ее, чтобы проститься с российским депутатом. Траурное мероприятие начнется в 13:00 в здании Саратовской областной думы. В партии ЕР выразили соболезнования семье умершего, его охарактеризовали, как яркого, талантливого политического деятеля, а также опытного руководителя.

Напомним, в начале 90-х Грищенко был рабочим на подшипниковом заводе Саратова, через семь лет назначен на должность замгендиректора этого предприятия, а еще через три года спустя стал во главе завода, и занимал этот пост на протяжении двух лет. Через короткий промежуток времени стал строить политическую карьеру, был мэром своего родного населенного пункта, а весной 2006 года избран депутатом Госдумы, саратовским главой, через время повторно переизбран на занимаемую должность. Весной прошлого года стал депутатом Госдумы по одномандатному округу.