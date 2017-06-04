Ураган в Нижнем Тагиле унес жизнь одного человека, еще восемь жителей города пострадали. В результате стихии без электроэнергии остались 38000 человек. Эту информацию рассказали в ГУ МЧС страны, — передает российское издание «РИА Новости».

Первый день выходных в Нижнем Тагиле стал опасным для жителей города, здесь наблюдался ураган. Стихия унесла жизнь одного мужчины, еще 8 человек пострадали. В ГУ МЧС также сообщили о повреждении линий электропередач, поэтому без света остались 38000 жителей города. В этом населенном пункте и в Староуткинске ввели режим ЧС.

По словам Ивана Павленко, занимающего должность врио руководителя министерства, к восстановительным работам были привлечены около 250 спасателей, 29 единиц техники. Работы по ликвидации последствий урагана начались еще вечером 3 июня. Так, улицы, дороги города были полностью расчищены от поваленных деревьев. Восьмерым пострадавшим потребовалась помощь психологов. В воскресенье запланировано обследование поврежденных кровель. Сообщается, что стихия нанесла ущерб 26 многоэтажкам.

Что касается поселка Староуткинск, здесь для расчистки придомовой территории прибыли 72 сотрудника специализированной части. Во главе части Валерий Казаков, занимающий должность заместителя начальника ведомства. Исходя из оперативной информации, в поселке повреждена кровля 8 частых жилых домов, а также 45 опор ЛЭП. В поселке развернули пункт временного размещения для людей, у которых повреждены дома.