Ураган «Харви» бушует в Техасе. Ожидается, что природное явление может привести к серьезному ущербу в штате. Главой США был подписан указ об объявлении режима стихийного бедствия. Первым пострадавшим населенным пунктом стал Рокпорт.

На штат Техас обрушился ураган. Первые разрушения от «Харви» появились в небольшом населенном пункте Рокпорт, где проживает всего 10000 американцев. Непогода привела к разрушениям, которые наблюдаются в окрестностях города. В мэрии заявили об обрушении крыши в здании, где осуществляется уход за престарелыми. Стихия не утихает, из-за чего спасательные службы не могут добраться до разрушения.

До того, как набрать полную силу, ураган сумел нанести серьезный ущерб Корпус-Кристи, крупному техасском городу. Сильный ветер повредил линии электропередач, жители остались без электричества. Эксперты сообщают, что скорость ветра достигает более 200 км/ч. Ранее предполагалось, что природное явление не будет таким мощным. По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение осадков до одного метра. Хьюстон и его окрестности могут быть затоплены.

Губернатор штата считает, что природное явление может стать самым мощным. По словам Грега Эбботта, такого урагана в США не было последние двенадцать лет. Стало известно, что американским главой был подписан указ о вводе режима стихийного бедствия, что позволит оказать помощь пострадавшим населенным пунктам.