Ужасная авария в Протвино: четыре человека погибших, трое пострадавших

Авария неподалеку от Протвино в Подмосковье произошла накануне с участием двух легковых машин. Две иномарки-легковушки столкнулись лоб в лоб на полной скорости. В результате дорожно-транспортного происшествия были погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Мерседес». Машина выехала на полосу встречного движения, после чего на полном ходу столкнулась с другой иномаркой – легковушкой «Субару». В результате сильнейшего столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, а также были зафиксированы жертвы и пострадавшие.

В салоне «Мерседеса» находились четыре человека. Все они погибли на месте после аварии. Водитель и два его пассажира из салона «Субару» получили травмы разной степени тяжести. В настоящий момент они находятся в больнице. Об их состоянии ничего не известно.

Точные причины и обстоятельства ужасного дорожного происшествия в Подмосковье еще не установлены. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Однако по предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя «Мерседеса», который в неподходящий момент вывел свой автомобиль на полосу встречного движения.

Данная авария стала не единственной крупной аварией в Подмосковье в феврале. На днях из-за гололеда на трассе произошла массовая авария с участием десятков автомобилей. Происшествие случилось на Минской трассе.