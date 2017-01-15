Ужасная авария в Саратовской области: погибли пассажиры Toyota

Ночью в Саратовской области произошло ужасное ДТП, в результате которого на месте скончалось семь человек. Об этом передает одно из российских изданий.

Авария произошла на автотрассе Нижний Новгород – Саратов, около поселка Тапумовка, находящегося в Петровском районе. В инциденте участвовали легковая и грузовая машина.

«Водитель, который рулил Volvo, имеющий полуприцеп, направлялся в Саратов. По не установленным причинам, он не справился с управлением, в результате чего его машина выехала на встречную полосу, где врезалась в Toyota. Оба транспортные средства ушли в кювет. В результате столкновения на месте происшествия скончались семь человек, ими стали водитель легкового автомобиля и его пассажиры», — заявили в МВД.

На сегодняшнюю минуту устанавливаются личности погибших, а также причины ужасного ДТП. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы. Место столкновения было осмотрено начальником регионального управления ГИБДД. МЧС сообщает, что предположительно пять погибших являются жителями Киргизии.

Напомним, в прошлом году правительством РФ был разработан план, состоящий из 32 пунктов. В мероприятие входит: борьба с пьяными водителями, лишение водительских прав за нарушение ПДД, штрафы за тонировку автомобиля, создание сайта, где отображаются опасные участки дороги и др. Все пункты предназначены для снижения смертности от аварий.