В Армении произошло убийство военнослужащего министерства обороны РФ. Инцидент произошел в Гюмри, где дислоцирована российская военная база. По информации ИА ТАСС, подозреваемый в совершении преступления задержан правоохранительными органами Амении.

Вчера в Армении получил ножевое ранение российский военнослужащий, инцидент произошел в населенном пункте Гюмри. Полиция страны задержала подозреваемого в нападении. Эту новость рассказали в правоохранительных органах. Также получила подтверждение информация о смерти военнослужащего Минобороны РФ. По словам представителя пресс-службы Южного военного округа, убийство произошло около воинской части, его совершил гражданский мужчина. Стало известно, что он нанес удар с помощью ножа военному, который служил по контракту в базе РФ, расположенной в этой стране. Местные следователи и командование военного штаба продолжает проводить расследование.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — отметили в округе.

В скорой помощи рассказали, что в 16:30 по московскому времени, им поступил звонок, в котором заявили об обнаружении военного, он не подавал признаки жизни. Военнослужащий был найден около магазина, находящегося на Курской площади. Врачи, которые прибыли на место происшествия, зафиксировали факт смерти.

Напомним, база РФ дислоцируется в Армении исходя из договора стран, который был заключен в 1995 году. Семь лет назад в документе были внесены незначительные поправки, исходя из которых, база будет пребывать на этой территории до 2044 года.