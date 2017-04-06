В Астрахани подозреваемые в убийстве полицейских были ликвидированы

Четверо мужчин, подозреваемых в убийстве полицейских, были ликвидированы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Росгвардии в Астрахани.

Один из них был убит во время его попытки атаковать пост Росгвардии, второй был убит попаданием в спину. Двое других были найдены и в ходе завязавшейся перестрелки также убиты. Представитель Росгвардии отметил, что потерь среди мирного населения и сотрудников Росгвардии нет.

После чего в квартирах всех подозреваемых следствие провело обыски, в результате которых была найдена очень интересная аудиозапись. В ней один из подозреваемых озвучивает экстремистские взгляды и призывает к преступлениям.