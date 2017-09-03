В Балашихе разбился одномоторный самолет Ан-2, пилоты которого давали показательные выступления в рамках авиашоу. Оба пилота погибли при столкновении самолета с поверхностью земли, никто из наблюдавших не пострадал. Приоритетной версией трагедии является ошибка пилота во время выполнения сложного элемента — «мертвой петли».

Вчера, второго сентября, в рамках авиашоу в Балашихе совершил показательный полет небольшой самолет Ан-2. Во время выполнения одного из сложных элементов летательное средство устремилось к земле и при столкновении с поверхностью земли самолет был уничтожен. В момент столкновения возник пожар.

В салоне одномоторного самолета находились два человека – оба пилота скончались при крушении. На данный момент известно, что никто из зрителей, находящихся вблизи от эпицентра крушения, не погиб и не пострадал.

Сейчас обстоятельства и причины крушения выясняют следственные органы. Приоритетная версия крушения – ошибка при выполнении сложного элемента. По данным источника ТАСС, пилоты выполняли «мертвую петлю», во время чего, скорее всего, они допустили ошибку. Однако данная версия пока не является окончательной:

«Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал».

В Сети уже выложены видеоролики, снятые очевидцами на месте событий. По ним отчетливо видно, что непосредственно перед самым крушением самолет опустился слишком низко к земле и, пролетев в максимальной близости от зрителей, на полной скорости сталкивается с поверхностью земли.

Между тем, очевидцы рассказывают, что перед самым падением самолет стремительно направлялся прямо в толпу зрителей. Пилоты уводили летательное средство в сторону от собравшихся людей.