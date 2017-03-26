В Британии произошел мощный взрыв, пострадало около 30 местных жителей

На западе Британии произошел мощный взрыв, в результате которого пострадало около 30 человек. Пока официальных заявлений по поводу происшествия не поступало.

В британском городе Бебингтон произошел взрыв. Сообщается, что его эпицентром стал дом, который в результате инцидента рухнул. В этом заведении была расположена танцевальная студия. Около данного дома находится китайский ресторан, в котором всегда отмечается большое количество посетителей. И в момент происшествия, здесь находилось много людей.

На место взрыва сразу прибыло двенадцать машин скорой помощи, а также 40 пожарных. Джош Парри, который является журналистом ливерпульского издания, рассказал, что во время взрыва жители ближайших домов почувствовали сильный толчок.

Врачи сообщили, что все пострадавшие были доставлены в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи. Имеются люди, получившие серьезные травмы, их доставили в медицинские учреждения Айнтри, находящиеся в Ливерпуле.

Также прокомментировал данный инцидент Элисон Макговерн, являющийся одним из членов Палаты общин Южного Уиррала. Мужчина написал на своей странице в соцсети, что происшествие очень серьезное, он обратился к местным жителям не приближаться к месту ЧП, чтобы не препятствовать работе аварийно-спасательных служб.

Что касается причин взрыва, по предварительным данным, в танцевальной студии взорвался газ. Прибывшие на место инцидента инженеры National Grid, также смогли почувствовать запах газа.