В Брянске женщина, находясь за рулем своей машины «Ford FT 80D», переехала десятилетнего мальчика, внезапно выскочившего на дорогу. Против автоледи возбуждено уголовное дело, ей грозит тюрьма сроком до двух лет.

Автопроишествие произошло 25 июня на ул. Чайковского, в населенном пункте Чайковичи Бежицкого района. По предварительной информации, четырехклассник резко вылетел на оживленный участок дороги. В это время, 47-летняя женщина, находясь за рулем своего микроавтобуса «Ford FT 80D», наехала на несовершеннолетнего.

Искалеченного ребенка экстренно госпитализировали. Врачи определили у мальчика ЧМТ, кровоизлияние и сотрясение головного мозга, серьезные повреждения мягких тканей.

УМВД России по Брянской области сообщило, что женщине грозит уголовная ответственность. За нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, гражданке 1969 г.р. светит два года колонии. Расследование ЧП продолжается.

Подобный инцидент произошел в Ингушетии в прошедший понедельник, 26 июня. Мужчина 55-и лет, находясь за рулем своей машины «Лексус», во дворе собственного дома совершил наезд на 2-летнего внука. От полученных травм, несовместимых с жизнью, малыш скончался. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.