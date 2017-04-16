В центре Москвы Maserati на полном ходу врезался в столб, водитель скончался

Спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы. Водитель дорогостоящей иномарки скончался на месте. Как сообщают РИА Новости, после столкновения на полной скорости со столбом освещения авто загорелось и полностью сгорело.

Страшное происшествие случилось днем шестнадцатого апреля в центре российской столицы. По данным московского управления МЧС РФ, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на Ростовской набережной. В управлении действительно подтвердили, что автомобиль врезался в столб, однако марки автомобиля спасатели не назвали.

Другие источники сообщают, что участником ДТП стала дорогостоящая иномарка – спорткар Maserati. Автомобиль двигался по трассе на такой большой скорости, что после столкновения со столбом машина сразу же загорелась по всему периметру. Кузов автомобиля в результате мощнейшего удара полностью деформировался.

Что касается водителя машины, то его личность пока не называется, но известно, что он скончался на месте аварии. Тело водителя сгорело.

Причины и обстоятельства аварии пока не установлены. Сейчас полиция продолжает работу на месте ДТП. Устанавливаются детали дорожно-транспортного происшествия. В дальнейшем не исключена экспертиза с телом погибшего водителя. Она позволит установить, скончался ли он в результате полученных при столкновении со столбом травм или в результате пожара.

А в ближайшее время полиция должна установить личность водителя. По некоторым данным, погибший ранее уже неоднократно нарушал ПДД и получал штрафы. Однако все детали пока уточняются.