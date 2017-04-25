По делу об убийстве Дениса Вороненкова появились новые факты. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. По его словам, скоро станут известны все лица, причастные к его убийству. Ранее СМИ писали о возможной причастности к этому делу Ярослава Левенца, добровольца батальона “Донбасс”.

Сегодня, 25 апреля, глава Нацполиции Украины С. Князев сделал официальное заявление о существенных сдвигах в деле расследования убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В частности, он сказал, что появились факты, по которым можно установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее, в средствах массовой информации распространялись сведения о возможной причастности к убийству Ярослава Левенца, добровольца из батальона Донбас. Его подозревают в тесных связях с непосредственным убийцей Вороненкова и называли российским агентом на Украине. Но эту версию активно опровергают все соратники Левенца по националистическому движению.

Но, как рассказал Князев, подозреваемый Левенец действительно знал Павла Паршова лично. Именно с ним, как полагает следствие, он приехал в Киев 21 марта, где они сняли квартиру сроком до 25 марта. К оперативникам попали съемки видеокамеры подъезда дома, где видно, что Левенец входит в эту квартиру в Паршовым.

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта этого года. Охранник экс-депутата ранил нападавшего Паршова и позже тот скончался в больнице. Известно, что Паршов был украинским гражданином и состоял в рядах Нацгвардии.

Госдума РФ инициировала запрос в Генпрокуратуру РФ, о предоставлении ей всех сведений, касающихся криминальных связей убитого депутата П. Вороненкова.