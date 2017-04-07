В доме на Товарищеском проспекте в Питере задержаны возможные сообщники террориста Джалилова

Силовики задержали предполагаемых сообщников террориста-смертника в доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром 6 апреля в одной из квартир дома была проведена спецоперация, в ходе которой были обнаружены элементы взрывных устройств и задержаны предполагаемые преступники.

Операция началась ранним утром в четверг, — сообщает «Интерфакс». О проведении спецоперации также сообщали местные жильцы, которые видели, как силовики вывели из одной из квартир троих человек.

Их личности пока не называются СМИ. Источники в городских силовых структурах рассказали только, что в квартире во время обысков были обнаружены материалы, представляющие интерес для следствия. Судя по всему, речь идет о материалах для взрывных устройств. Не исключено, что возможные пособники Джалилова готовили новые теракты.

Ранее эксперты установили личность террориста-смертника, устроившегося взрыв в питерском метрополитене. Им оказался гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. Полиция начала проверять его на связь с возможными сообщниками. В ходе проверки было установлено, что Джалилов контактировал с тремя уроженцами Средней Азии, проживающими в северной столице России.

Днем шестого апреля в СМИ появилась информация, что в многоэтажном доме на Товарищеском проспекте проводится эвакуация жилого дома из-за обнаруженной взрывчатки. Представители полиции сообщили, что опасность была устранена, а все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры.