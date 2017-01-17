В доме в Дзержинск завершилась эвакуация жильцов

В Дзержинские из жилого дома по ул. Буденного МЧС эвакуировало его жильцов в количестве 80 человек. Старый дом 1976 г. постройки просел из-за провала краста, по его фундаменту и стенам прошли крупные трещины. Сейчас жильцы расселены, а здание охраняется полицией от мародеров.

Невесело началось утро для дома №6а – 14 января они проснулись от треска стен собственного дома. Перекрытия с первого по третий этаж деформировались, дом стал опасным для собственных обитателей, хотя никто не говорил, что он «аварийный». Люди жили в строении 40-алетней давности, понимая, что другого жилья у них не будет. В доме проживало 159 человек, из них половина была в состоянии сама выбежать на улицу, но в доме оставались старики, не ходячие, дети, которых пришлось эвакуировать. Разрушался дом посередине, а крайним квартирам ничего не угрожало. Об этом «Комсомольской правде» рассказала жительница одной из «боковых» квартир. Она отметила, что входные двери ее соседей по дому завалило, и они пытались вылезти в окно. Судьба домашнего зверья, на которое не распространилась эвакуация, неизвестна – люди выносили только самое необходимое.

Жильцов просевшего дома расселили по родственникам, в школу и детский лагерь. Сейчас дом осматривают специалисты, чтоб определить, подлежит он восстановлению или придется сносить. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области, проверяет место временного пребывания жильцов на предмет соответствия санитарным нормам. Осуществляется строгий контроль пребывания и питания людей. Все, кого разместили в местной школе, скоро отправятся в летний лагерь «Город спорта» в области. На месте работают эксперты и МЧС.