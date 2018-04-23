В Домодедово самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком

В Домодедово пассажиров самолета «Саратовских авиалиний» сняли с их рейса из-за столкновения воздушного судна с буксировочным транспортом. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошел существенный сдвиг в расписании рейсов.

Инцидент в столичном аэропорту Домодедово произошел сегодня днем 23 апреля. Пассажирский авиалайнер, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», столкнулся с буксировочным транспортом, что привело к задержке рейса.

К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента не было зафиксировано, а самолет, как было установлено в ходе предварительного осмотра, тоже существенно не поврежден. Однако пассажиров пришлось снять с рейса до Саратова, а все последующие рейсы в этом направлении будут задержаны в течение всего дня.

В пресс-службе авиалинии подтвердили, что никаких серьезных повреждений самолета не зафиксировано. Речь идет о незначительных царапинах:

«При подготовке к вылету рейса 6В-765 Москва — Саратов буксировщик аэропорта «Домодедово» допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна (ВС)».

Напомним, в феврале самолет этой авиалинии попал в авиакатастрофу в Подмосковье. Жертвами смертельного происшествия стали более семидесяти человек.