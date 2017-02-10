В Донецке прошли похороны Гиви: жители города пришли попрощаться с командиром «Сомали»

Сегодня жители ДНР провели в последний путь командира батальона «Сомали» Гиви. Его гибель произошла в результате покушения.

Состоялось траурное мероприятие в Донецке, многие жители Республики пришли попрощаться с Михаилом Толстых. В связи с этим движение автотранспорта в центре Донецка было перекрыто. Началась церемония в 10 часов, прошла в здании «Донбасс Оперы». Гроб с телом мужчины установили в холле. Очевидцы сообщают, что у здания выстроилась очередь, насчитывающая около 1000 человек. Для обеспечения безопасности на улицах города дежурили сотрудники республиканских силовых структур. Необходимо отметить, что по всему Донецку были развешены баннеры с фото командира «Сомали» и подписью: «Невозможно победить человека, который не сдается». Погребение тела Гиви состоялось на кладбище «Донецкое море», расположенное в Ленинском районе. Теперь могилы военных друзей Гиви и Моторолы находятся рядом.

Напомним, в утреннее время 8 февраля на Толстых было совершено покушение. Военный находился в своем кабинете, в это время в него с улицы выстрелили с помощью огнемета «Шмель». В результате происшествия Гиви погиб на месте. Убийцы командира до сих пор не найдены, по предварительным данным они замешаны с украинскими спецслужбами.