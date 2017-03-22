В Екатеринбурге девочка познакомилась с игрой «Синий кит» и решила покончить с собой

В Екатеринбурге местная школьница попыталась покончить с собой, даже не выполнив ни одного задания «Синего кита». Тем не менее, правоохранители сообщили, что именно «Синий кит» довел девочку до суицидального состояния.

Инцидент произошел после того, как в школе, в которой училась девочка, состоялась лекция о «группах смерти». Педагоги донесли до учеников, что в социальных сетях действуют преступники, пытаясь привлечь подростков к смертельно опасной игре.

После того, как ученица услышала о «группах смерти», решила поинтересоваться ими в Интернете. Школьница ознакомилась с тематикой таких групп, а после ушла из дома. Родители подали в полицию заявление о пропаже. Нашли ее как раз вовремя – девочка собиралась покончить с собой, спрыгнув с крыши многоэтажного дома.

Как удалось выяснить правоохранителям, ребенок так и не сыграл в «Синего кита», не став выполнять задания игры. Однако окончательное решение покончить с собой девочка приняла как раз после того, как узнала об этой игре.

Также установлено, что «группа смерти» не стали основной причиной попытки самоубийства. Ребенок на протяжении примерно шести месяцев до этого уже находился в состоянии глубокой депрессии. Чем были вызваны психологические проблемы школьницы, еще предстоит выяснить полицейским.