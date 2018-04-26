В ФСБ отчитались о ликвидации террористов в пяти регионах России

В ФСБ сообщили об успешных антитеррористических операциях в нескольких регионах России за последние дни. Сотрудники спецслужб уничтожили 26 приверженцев бандформирований и террористических группировок, которые готовили теракты на территории страны.

Сотрудники ФСБ отчитались о проведенных за последние дни операциях на территории России. В разных регионах страны бойцы Службы безопасности предотвратили несколько терактов и возможных преступлений, уничтожив в общей сложности четырнадцать приверженцев террористических групп, а также двенадцать бандитов.

Согласно отчету ФСБ, операции, в ходе которых удалось ликвидировать участников бандформирований, проводились в пяти регионах Российской Федерации.

В частности, в Ставропольском крае в апреле был ликвидирован участник террористической группировки ИГИЛ*, который готовил теракты с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Также российские спецслужбы провели операции против террористов и бандитов в Дагестане, Ульяновской и Омской областях, а также в Республике Татарстан.

*запрещенная на территории России группировка