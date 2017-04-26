В городе Лебедянь (Липецкая область) рухнула крыша на одном из зданий сокового завода. Тонны сока вылилось в реку Дон. Сотрудники природоохранного ведомства начали проверку проб речной воды. По факту нанесения экологического ущерба возбуждено административное дело.

По информации РИА-Новости, 25 апреля на заводе ОАО «Лебедянский», принадлежащем компании PepsiCo в городе Лебедянь Липецкого региона, рухнула крыша, площадью около трехсот квадратных метров. В результате, несколько тонн соковой продукции разлилось по улицам и стекало прямо в реку Дон, два работника завода получили травмы. Информация о ЧП около десяти часов утра поступила в местное отделение МЧС, который передал эти сведения в прокуратуру региона и Росприроднадзор.

Сотрудники природоохранного ведомства начали производить обследование территории катастрофы и брать для анализа пробы воды из Дона. В отношении завода, как юридического лица, возбудили административное дело за нанесение экологического ущерба реке, за что предусмотрена санкция в виде штрафа в сорок тысяч рублей. Окончательная сумма ущерба, нанесенного реке Дон будет подсчитана после получения результатов анализов проб воды.

В самой компании PepsiCo заявили о готовности оперативно устранить последствия аварии своими силами, а также о том, что ее масштаб явно преувеличен госорганами.

Напомним, что завод “Лебедянский” считается одним из самых крупных производителей соковой продукции на территории нашей страны. Он является производителем соков и нектаров под названиями “Тропикана”, “Фруктовый сад”, “Я”, “Привет” и “Тонус”.