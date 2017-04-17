В Интернете появилось видео сгоревшего в центре Москвы Maserati

В Сети появилось видео сгоревшего в Москве Maserati Ghibli. В воскресенье, 16 апреля, в центре столицы произошла дорожная авария, в результате которой произошел взрыв и пожар. Дорогостоящая иномарка сгорела, ее кузов деформировался от удара, а водитель скончался на месте ДТП.

Жуткие кадры с места происшествия попали в Сеть, когда проезжающие мимо водители успели снять пожар на видео. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль горит, над ним поднялось достаточно высокое пламя, несмотря на дождливую погоду. На полосе движения перед местом аварии стоят несколько автомобилей. Вскоре на этом участке образуются серьезные пробки.

Как сообщает РБК, автомобиль на высокой скорости столкнулся со столбом освещения. В результате сильнейшего удара произошло воспламенение кузова. Водитель, по предварительным данным, сгорел в автомобиле заживо.

Вместе с тем, имеется и другая версия. Согласно ей, водитель скончался от полученных при столкновении травм. Также, по некоторым данным, в салоне Maserati мог находиться еще и пассажир, однако тот успел вовремя выбраться из авто и покинуть место аварии. В частности, об этом сообщили несколько водителей-очевидцев, которые заметили, как от горящего авто убегает неизвестный человек. Однако точно не установлено, был ли он на момент ДТП в салоне машины.

В настоящий момент полиция продолжает выяснять причины и обстоятельства жуткой автокатастрофы. По предварительной информации. Погибшим водителем оказался сын московского предпринимателя. Ранее за ним числились несколько десятков штрафов за превышение скорости. Однако все штрафы были оплачены им вовремя.