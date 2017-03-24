В Казани девушка разбилась в ДТП по своей вине и неосторожности

В Казани юная «автоледи» разбилась в ДТП по своей вине и по неосторожности. Ей не следовало одновременно рулить и делать прямую трансляцию в социальную сеть. В 22 года погибнуть на дороге при столкновении с автобусом – страшная смерть, которой могло и не быть. Трасса Казань-Дубьязы – довольно-таки оживленное место: там надо за дорогой следить, а не болтать с подписчиками.

Последние слова легкомысленной девочки – просты и жизнерадостны: «Привет, ребята! Кто куда едет? Кто чем занимается?» Кто-то из друзей, сидя дома за планшетом а не за рулем, ей ответил. Девушка всего на минутку отвлеклась, эта минута и стала для нее роковой. Машина вылетела на встречку, влетела в автобус, пассажиры тоже немного пострадали и очень испугались. Психологи бьют тревогу: молодежь 90-х, «выросшая в Сети», совсем не замечает реальности за своим планшетами, смартфонами, гаджетами. Их сбивают машины во время перехода улицы со смартфоном в руках, они ловят чуть ли на проезжей части «покемонов», ведут трансляции в соцсети за рулем. Самоубийцы гибнут в прямом эфире, неосторожные гибнут в прямом эфире.

Татарстанцы не жалеют девушку, зато жалеют пассажиров автобуса. Многие уже давно считают такие смерти по неосторожности «самовыпиливанием» вроде «Синего кита», а жалеют только тех, кого судьба свела в не то время и не в том месте с убийцей за рулем. Зеленодольская служба ГИБДД уточняет: покойная так увлеклась соцсетью, что не переключила вовремя скоростной режим. В автобусе пострадал ребенок пяти лет.