В Киеве прошли похороны убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

В столице Украины вчера прошли похороны Дениса Вороненкова, который был убит в центре города.

Вчера состоялась прощальная церемонии Дениса Вороненкова, которую посетила его супруга Мария Максакова. Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося, для нее это большая утрата. Стоит уточнить, что недавно стало известно, что пара ожидает рождение очередного ребенка, роды должны были пройти в Германии. Это будет второй ребенок общий ребенок супругов у женщины имеются два ребенка от предыдущих отношений.

Церемония отпевания бывшего депутата РФ прошла во Владимирском соборе, а тело было погребено на киевском Зверинецком кладбище.

Напомним, в конце прошлого года Денис Вороненков скрываясь от следствия в РФ, тайно сбежал из страны в Украину, где сразу получил гражданство. Его поступок считают в России предательством. Вместе с ним сбежала и его супруга Мария Максакова, которая также ранее была российским депутатом. Многие ее товарищи и коллеги не понимают, зачем она приняла это решение, так как в РФ у нее была успешная карьера, не только политическая, но и театральная. Она работала в столичном театре оперной певицей. Еще до побега она поссорилась со своей матерью актрисой Людмилой Максаковой, которая недолюбливает зятя и была против их отношения. После смерти Вороненкова Максакова старшая вовсе не опечалена, она призналась, что рада такому повороту событий. По ее словам, он получил по заслугам.