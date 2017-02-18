В Кирове преступник сознался в убийстве Мятиевых

В Кирове завершилось расследование по делу убийства супругов Мятиевых. Подозреваемый Перминов признался в совершении преступления и раскрыл его детали. Следователи завершили расследование и передали материалы дела в суд.

Теперь убийца Дмитрия и Ларисы Мятиевых будет ждать судебного приговора, находясь под арестом. Источники в следственных органах Кировской области рассказали, что гражданину Перминову приписывают и другие преступления в рамках уголовных дел. Таким образом, теперь ему светит серьезный тюремный срок за двойное убийство, хранение оружия и наркотиков, изготовление боеприпасов.

Супруги Митяевы были найдены мертвыми летом 2016 года. За несколько дней до обнаружения тел они исчезли, уехав на автомобиле из дома. Нашли их тела в одном из гаражей в городе. Изначально следователи не нашли никаких следов убийцы, но в расследовании дела были задействованы серьезные ресурсы.

Также стоит отметить, что на телах убитых были найдены пулевые ранения. Однако на след подозреваемого следователи смогли выйти по другим каналам. Убийца действовал очень аккуратно, не оставляя следов, и даже обеспечил себе ложное алиби.

Однако полиция выяснила, что супруги Мятиевы ранее давали крупную сумму денег в долг, а ее так и не вернули. Вскоре этот факт вылился в серьезный мотив для убийства. Подозреваемый Перминов решил не отдавать долг в размере двух миллионов рублей и застрелил супругов. Следствие продолжалось до текущего времени, а накануне подозреваемый сознался в преступлении.