В Кирове задержали мужчину с фальшивыми тысячами

Кировская полиция «взяла» фальшивомонетчика. Мужчину подозревают в том, что в течение пары последних месяцев он расплачивался за покупки 1000-рублевками, отпечатанными на цветном принтере.

Поиски злоумышленника начались после того, как в магазинах среди выручки стали все чаще обнаруживать характерные «самодельные» купюры. В торговые точки была направлена инструкция от УМВД по региону о том, как действовать при появлении возможного фальшивомонетчика.И вот, на днях, сигнал об очередной подозрительной 1000-рублевке (серии МЗ №2784654) поступил от продавца киоска с улицы Ломоносова областного центра. Сотрудница торговой точки нажала на «тревожную кнопку». Покупателя задержали рядом с ларьком. При этом он попытался выбросить несколько дензнаков в сугроб.В отделении полиции мужчина признался в том, что сам печатал деньги, и что реализовывал их в небольших торговых точках в Кирове. Сам он — из Слободского. Среди пострадавших от фальшивомонетчика — старушки, торгующие соленьями и вареньями на мини-рынках. Подозреваемый расплачивался с ними тысячей, и получал «дары сада-огорода» вместе со сдачей.Дома у фальшивомонетчика изъята техника, на которой он печатал поддельные рубли, а также уже готовые к сбыту фальшивки. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.