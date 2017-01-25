В крушении Ту-154 под Сочи появилась новая версия, связанная с закрылками

В крушении Ту-154 под Сочи появилась новая версия. Эксперт Станислав Смирнов считает, что самолет мог потерпеть крушение в результате обледенения своей конструкции. По его словам, когда в разговоре пилотов речь зашла о закрылках, помощник командира мог подразумевать, что один закрылок закрывается.

По словам эксперта Станислава Смирнова, обледенение конструкции Ту-154 могло спровоцировать отказ одного закрылка. В свою очередь, это могло спровоцировать аварию в турбине и, соответственно, крушение лайнера.

Смирнов объясняет: на той высоте, на которой находился Ту-154, температура уже могла быть отрицательной. Следовательно, обледенение конструкции лайнера – теоретически было вполне возможным. Обледенение могло спровоцировать отказ одного из закрылков принять штатное положение. Проще говоря, он мог не закрыться. Это спровоцировало бы сложности в управлении лайнером.

А когда экипаж принял решение развернуться, поток воздуха мог попросту оторвать вышедший из строя закрылок, после чего тот попал в воздухозаборник левой турбины. Дальнейшие последствия такого происшествия в любом случае были бы губительными.

Экспертная комиссия продолжает расследование крушения Ту-154. Изначально выдвигались различные версии катастрофы: от теракта до ошибки пилота. Исследования бортовых самописцев показали, что перед падением самолета его пилоты говорили о закрылках. На основе этой информации эксперты начали строить возможные версии произошедшего.