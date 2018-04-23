В Кургане мужчина расправился с собакой на глазах у сына

Полиция Кургана заинтересовалась случаем живодерства, когда местный житель выбросил из окна квартиры собачку. Соседи рассказали, что животное взвыло от боли после падения. Свидетелем этой жестокости стал сын живодера.

Резонансный случай живодерства зафиксирован в Кургане. Местные жители обратились в правоохранительные органы после того, как стали свидетелями жестокого обращения с животным. Предполагаемым преступником оказался местный житель, который, по словам очевидцев, выбросил из окна квартиры собачку, прямо на глазах у собственного сына.

После падения и удара о твердую поверхность животное заскулило от боли. Свидетелями этого стали соседи живодера. Вот что рассказывает один из них:

«Я стоял на балконе дома напротив и увидел, как с третьего этажа мужчина выбрасывает собаку. Она упала на землю и стала жутко выть от боли».

После этого на улицу выбежал сын этого мужчины: он забрал питомца и занес его обратно в дом. Однако после этого, судя раздающимся из квартиры звукам, отец мальчика расправился с животным. Соседи видели, как после этого один из членов семьи вынес из дома большой сверток и отнес его к гаражам.

Полиция уже принялась проверять этот инцидент. Процессуальное решение будет принято после доследственной проверки.