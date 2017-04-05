В квартире подозреваемого в совершении теракта в питерском метрополитене был произведен обыск

Следствию удалось выяснить место жительства подозреваемого в исполнении теракта в метро. После чего в его доме следователи произвели обыск. Об этом представителям СМИ рассказала пресс-секретарь Следственного Комитета Светлана Петренко.

На видеозаписи с камер наружного наблюдения следователи заметили Акбаржона Джалилова, выходившего со спортивной сумкой из дома. После состоявшегося обыска в доме подозреваемого, следствие провело совещание, где были обсуждены промежуточные результаты расследования.

На данный момент полиция продолжает опрашивать всех свидетелей теракта, также изъято огромное количество видеозаписей с камер наблюдения, которые тщательно изучаются специалистами.