В квартире в Москве найдены три трупа: причиной смерти могли стать наркотики

В квартире в Москве на днях были обнаружены три трупа. Тела принадлежат трем молодым мужчинам. Причина смерти пока не установлена, а следователи проводят проверку. По предварительным данным, следов насилия на телах покойных не обнаружено.

Происшествие случилось к столичной квартире на Павелецкой площади, фактически в центре города. Тревогу забила женщина средних лет, которая позвонила в полицию и сообщила, что в квартире, вероятно, находится ее сын. Однако на звонки он не отвечает, а квартиру не открывает.

Правоохранители прибыли по указанному адресу, взломали дверь и обнаружили внутри квартиры тела троих молодых людей. Все они были младше 30 лет. Среди них действительно оказался сын обратившейся в полицию женщины.

В ходе предварительной проверки было установлено, что внешних следов насильственной смерти на телах покойных нет. Вскоре состоится судмедэкспертиза, которая позволит установить точные причины смерти. Предварительная версия – отравление наркотическими веществами. При этом не понятно, была ли это передозировка наркотиками или же мужчины приняли некачественные препараты.

В настоящий момент проверка инцидента продолжается. Решение о возбуждении уголовного дела следователи примут после предварительной проверки. При этом не исключено, что в дальнейшем им придется искать поставщика наркотиков, выяснять, откуда наркотические вещества взялись у покойных молодых людей.