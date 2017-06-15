В Лебедевке утонул подросток 15-и лет на глазах у друга в реке Бердь

14 июня в селе Лебедевка (Новосибирская область) пятнадцатилетний парень утонул на глазах у друга в реке Бердь. Подросток не сумел переплыть залив шириной в 20 метров, который до этого легко преодолевал несколько раз.

Второму подростку стоит отдать должное: он пытался спасти друга до последнего, а когда погибший ушел на дно, позвал на помощь взрослых. Тело мальчика нашли в пяти метрах от берега на трехметровой глубине. Подростки могли не знать, что в том месте, где они купались, под водой есть резкий обрыв. Для выжившего школьника смерть товарища на его глазах стала настоящим шоком – парни дружили с детского садика и собирались пронести дружбу через жизнь.

Для бердских спасателей, утопленник – не новость: несовершеннолетний стал седьмым человеком утонувшим в этом районе, остальные погибшие – взрослые люди. И это только начало купального сезона.

Бердь – река не любящая и не прощающая купающимся шуток, бравады и алкогольного опьянения. Мальчику, который утонул в Берди в 2013 году, было всего 11 лет, и погиб он в том же садовом кооперативе «Зеленый бор». Четыре года назад перевернулась резиновая лодка, в которой находились без взрослых ребенок и его старший брат. Взрослый мальчик выбрался на берег, а его брата долгое время искали спасатели. В июне 2014 года в Берди утонул молодой мужчина 1979 года рождения, уроженец Узбекистана. Его тело было поднято только на следующий день.