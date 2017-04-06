В массовой аварии на Чусовском мосту в Перми погибли два человека

Авария на Чусовском мосту произошла в городе Пермь с участием не менее пяти автомобилей. В результате массового столкновения погибли как минимум два человека. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Дорожное происшествие на Чусовском мосту произошло сегодня утром, шестого апреля, примерно в 7:00 по местному времени. Предполагаемым виновником страшной аварии является водитель иномарки «Тойота». Мужчина двигался на полной скорости и начал обгонять двигающийся параллельным курсом транспорт. При этом, как установили полицейские, водитель нарушил правила дорожного движения, пересекая сплошную полосу.

Не рассчитав скорость и траекторию обгона, он вывел автомобиль на встречную полосу, где на полной скорости навстречу двигались другие машины. Избежать столкновения не удалось: «Тойота» столкнулась лоб в лоб с несколькими автомобилями по «встречке». В конечном итоге в ДТП поучаствовали по меньшей мере пять автомобилей.

В результате массовой аварии жертвами оказались водитель и пассажир «Тойоты». Они скончались на месте. Еще один пассажир иномарки получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Двое мужчин из другого пострадавшего автомобиля – водитель и пассажир – отделались испугом и ушибами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место аварии выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В настоящий момент проверка инцидента продолжается.