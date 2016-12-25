В Министерстве обороны и СПЧ подтвердили, что Лиза Глинка находилась на борту рухнувшего Ту-154

Лиза Глинка находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Ранее об этом написали некоторые российские интернет-издания, а недавно данная информация была подтверждена официально. О том, что известный врач и благотворитель доктор Глинка действительно находилась на борту лайнера, рассказал на портале Совета по правам человека глава организации Михаил Федотов.

Федотов сообщил, что не может поверить в то, что Глинка действительно села в тот самолет, но это – правда. Информацию об этом подтвердили и на официальном портале оборонного ведомства, где сегодня были опубликованы списки находившихся на борту.

Предположительно, в результате крушения не выжил никто. А всего на борту находились девяносто два человека. Большинство пассажиров – музыканты военного Ансамбля при Минобороны РФ. В Сирии, куда направлялся лайнер, должен был состояться новогодний концерт с их участием. По традиции, концерт для российских военных планировался в Хмеймиме – сирийской военной базе.

Елизавета Петровна была одним из самых известных в России врачей и крупным благотворителем. Кроме того, доктор Глинка (под таким именем ее знали в России) имела славу известного правозащитника. А в начале декабря даже получила государственную награду по распоряжению Владимира Путина. В Сирию она направлялась, дабы передать местным военным медикаменты.