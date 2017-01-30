В московском торговом центре «Вегас» зарезали подростка в драке

В московском торговом центре «Вегас» вчера 29 января произошла драка с поножовщиной, погиб один подросток на парковке ТЦ. Между парнем и его убийцей имела место ссора, один из дерущихся схватился за нож, не решив конфликта словами. Преступник уже схвачен и дает показания в полиции.

Самое страшное, что убийца — сверстник погибшего, которому не более 16 лет. Он и его жертва, вероятно, были приятелями, но в какой-то момент не смогли договориться. Подозреваемому светит 105 статья УК «Убийство», основной срок юноша будет отбывать на «взрослой» зоне. Пока подследственный числится «ребенком» и пребывает в СИЗО для подростков, к нему будет соответствующее отношение. В ночь с воскресения на понедельник парня не допрашивали, перенесли все следственные мероприятия на сегодняшнее утро. Убийца уже рассказал, что удар ножом пришелся в сердце жертвы.

Информации о громком деле на 24-ом километре МКАДа очень мало. Известно, что агрессивно выяснять отношения школьники начали еще в ТЦ. Парней растащили, но один «забил стрелку» другому с пресловутым «давай выйдем». На парковке «Вегаса» потасовка закончилась убийством. Вопреки слухам в интернете, убийца не был приезжим с Кавказа или мигрантом. Оба парня из Москвы, со славянской внешностью. Были ли жители Подмосковья знакомы, имели ли общие социальные связи – выясняет следствие.