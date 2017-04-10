В Москве мальчик выпал из окна квартиры на 24-ом этаже

В Москве мальчик выпал из окна 24-го этажа в высотном доме. На момент падения ребенок еще оставался жив, однако прибывшие на место происшествия врачи так и не смогли его реанимировать. Точные причины трагедии в настоящее время уточняются.

Происшествие случилось на днях в Северном Чертанове. Квартира, из окна которой упал ребенок, располагалась в сорокаэтажной новостройке. Первыми о трагедии узнали соседи с нижних этажей. Жильцы услышали звук сильного удара. Но сперва не поняли, в чем дело. Когда же люди начали выглядывать из окна, увидели ужасную картину: на земле неподвижно лежал ребенок.

Соседи вызвали врачей. Медики посоветовали не трогать мальчика и при возможности накрыть его теплым пледом. По прибытию медиков к месту происшествия мальчик еще был жив. Однако уже в больнице, в реанимационном отделении 10-летний школьник скончался.

Точные причины и обстоятельства трагедии пока остаются неизвестными. По предварительной версии, мальчик играл на балконе родительской квартиры, оставшись без присмотра взрослых. Предположительно, ребенок сперва выбросил из окна бутылку, но потерял равновесие, не удержался, и упал вниз вслед за своей игрушкой.

Каким образом он оставался жив после падения с такой огромной высоты, медики не рассказывают. Возможно, это была просто случайность. Родители ребенка же пока не комментируют ужасную трагедию, унесшую их десятилетнего сына. По факту случившегося проводится доследственная проверка.