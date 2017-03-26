В Подмосковье в результате аварии скончались четыре человека

Сегодня в Луховицком районе в результате страшного ДТП скончались четверо человек, трое из которых дети. Об этом стало известно после того, как МЧС опубликовал информацию о произошедшем на своем официальном сайте.

Работники МЧС уточнили, что в аварии участвовало два транспортных средства, которые столкнулись неподалеку от древни Врачово. Этими двумя автомобилями оказались грузовая «Газель» и «ВАЗ-2109». В результате столкновения погибло четыре человека, трое из них дети.

Сейчас обстоятельства страшной катастрофы выясняются специалистами. также известно что уже возбуждено уголовное дело по статье — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».