В результате дерзкой атаки террористов на базу Росгвардии в Чечне погибло шесть военнослужащих

Террористы утроили дерзкую атаку чеченской базы Росгвардии, унесшей жизни шестерых военнослужащих. Все терористы, участвовавшие в нападении, были убиты ответным огнем.

Громкая атака террористов началась в ночное время суток, они намеревались пробиться в расположение 140-го полка артиллерийской части, находящейся в Чечне. Время для нападения было выбрано не случайно, именно в ночью объект был окружен густым туманом.

Когда террористы попытались незаметно попасть на объект, то были замечены нарядом, которому пришлось открыть огонь. В результате все нападавшие в количестве шести человек были уничтожены на месте. Также погибло шесть военнослужащих и еще трое были ранены.