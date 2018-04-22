В результате пожара в Геленджике погибли трое детей и их мама

Следователи возбудили дело по факту пожара в частном доме в Геленджике. Огонь охватил здание в ночь на воскресенье, 22 апреля. Жертвами происшествия стали трое детей и их мама, еще два человека, находившиеся в доме, сумели спастись.

Следственный комитет начал расследование по факту смертельного пожара в Геленджике. Уголовное дело возбуждено после того, как при пожаре в частном доме города погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Следователи отметили, что речь идет о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии, которая произошла утром 22 апреля, уже предварительно установлены. По версии СК, пожар возник ночью, когда члены семьи спали. Хозяйка дома почувствовала запах дыма, после чего оповестила всех остальных. Некоторым из них удалось спастись и покинуть горящее здание, но другие погибли.

Накануне трагедии в гости к хозяйке дома приехала ее дочь с мужем и тремя детьми. Все трое несовершеннолетних и их мама погибли, выжили только хозяйка дома и мужчина. Что конкретно стало причиной пожара и кто является виновником происшествия, следователи пока не знают.