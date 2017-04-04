В результате теракта в метро Питера граждан Украины и Казахстана среди жертв и пострадавших нет

В результате теракта в метро в Питере граждан Украины и Казахстана среди жертв и пострадавших не было. Изначально предполагалось, что взрыв мог организовать казахский террорист-смертник, однако в иностранном ведомстве Казахстана эту информацию опровергли.

Официальные представители властей Украины и Казахстана опровергли информацию о гражданах этих стран в числе жертв и пострадавших. Украинский консул посетил все больницы, куда были доставлены раненные в результате взрыва пассажиры метро, и сообщил, что граждан Украины среди них не было. В числе жертв украинцы тоже не числятся.

В МИД Республики Казахстан заявили, что граждан страны среди жертв и пострадавших тоже не зафиксировано. Причастность гражданина Казахстана к организации террористической атаки тоже отвергнута официальными ведомствами.

По предварительным данным, террористом-смертником является уроженец Киргизии, имеющий связь с радикальными группировками. Его личность уже установлена. Также не исключено, что вторая бомба, которая, в итоге, не разорвалась, была установлена его сообщником. Бомбу он пытался замаскировать под огнетушитель. На данный момент он разыскивается полицией.

Ответственность за атаку в питерском метро пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Однако российские власти и силовые ведомства, в частности, Генпрокуратура, уже признала произошедшее терактом. Количество жертв, по последним данным, равно 12 человек, пострадавших не менее 40.