В результате взрыва в Самаре частично разрушен многоэтажный дом

В жилом многоэтажном доме в Самаре прогремел сильный взрыв, происхождение которого пока точно не установлено. В результате происшествия есть пострадавшие, кроме того, в одной из квартир выбило стену. Также последствием взрыва стал серьезный пожар в квартире.

Мощный взрыв прогремел накануне в жилом доме в Самаре. В результате происшествия пострадали как минимум два человека, которые получили серьезные ожоги. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать не менее пятнадцати жильцов дома из других, соседних квартир.

После взрыва в здании многоэтажного дома буквально выбило стену на десятом этаже. К счастью, никто в результате происшествия не погиб, однако о состоянии пострадавших в настоящее время нет конкретной информации. После хлопка в квартире возник пожар, который разошелся на площадь около ста квадратных метров.

«Горела квартира в жилом доме на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, двое пострадавших, погибших нет. Пятнадцать человек эвакуировали», — уточнили в городских экстренных службах.

Пока точно неизвестно, в результате чего прогремел взрыв, однако предварительно установлено, что это был бытовой газ. В настоящее время работы спасателей на месте происшествия продолжаются. Эксперты уточняют происхождение хлопка.