В результате взрыва в Санкт-Петербурге обрушилась внешняя панель 16-этажного дома, жертв и пострадавших нет

Взрыв в Санкт-Петербурге произошел днем 6 апреля в Невском районе города. Инцидент случился в 16-этажном жилом доме на проспекте Солидарности. О жертвах и пострадавших информации нет, однако в результате хлопка произошло обрушение внешней облицовки дома.

Власти уже подтвердили, что хлопок в доме в Невском районе не является террористическим актом. По предварительным данным, эпицентром взрыва стала квартира на двенадцатом этаже высотки. Местные житель, хозяин квартиры, затеял дома ремонт. Он обшивал внутреннюю часть квартиры, однако в ходе ремонта задел проводку газа. В результате прогремел сильный хлопок.

К счастью, информации о жертвах или пострадавших пока не поступало, однако данные сведения уточняются. Хлопок получился настолько сильным, что его было слышно с больших расстояний. Кроме того, в результате взрыва произошло частичное обрушение внешней облицовки дома. Из-за этого получили повреждения припаркованные под высоткой автомобили.

К месту происшествия прибыли сотрудники специальных служб. Спасатели провели эвакуацию дома, и проверили все квартиры в жилом здании. К текущему моменту потенциальная опасность ликвидирована, и в скором времени людей начнут пускать обратно в дом.

В этот же день, шестого апреля, в этом же районе было обнаружено взрывное устройство в одной из квартир многоэтажного дома. Здание тоже пришлось эвакуировать, но, к счастью, саперы вовремя обезвредили взрывчатку. Пока никакой связи между двумя этими происшествиями установить не удалось.