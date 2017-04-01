В Следкоме опровергли информацию о возвращении имущества Евгении Васильевой

Евгения Васильева, которая ранее была осуждена за мошенничество в особо крупном размере, не получила обратно арестованное имущество. 1 апреля в некоторых авторитетных СМИ появилась информация, согласно которой суд освободил арестованное имущество. Однако в СК эти данные опровергли.

Информацию об освобождении дорогостоящего имущества Васильевой из-под ареста прокомментировала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она объяснила, что адвокаты Васильевой действительно пытались добиться отмены судейского решения, однако суд им отказал. Освобождены были только некоторые художественные картины, принадлежащие Васильевой. Это произошло по причине того, что они, как установила экспертиза, не представляют собой никакой художественной ценности. Все остальное имущество осталось под арестом. Адвокаты Евгении Васильевой не прокомментировали ни ту, ни иную информацию.

Точная сумма, в которую оценивается арестованное имущество, не называется. Однако по данным средств массовой информации, речь идет об имуществе на сумму в сотни миллионов рублей.

Напомним, высокопоставленная чиновница из Министерства обороны России Евгения Васильева была обвинена в мошенничестве в особо крупном размере и осуждена на пять лет заключения в колонии. Однако вскоре чиновница была освобождена по условиям УДО. Еще один примечательный момент – суд при вынесении приговора засчитал период следствия, во время которого Васильева находилась под домашним арестом, в качестве отбытого срока.